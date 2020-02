INTERREG TEECA : Martinique Medical Care développe ses services à la Barbade

L'entreprise Martinique Medical Care envisage de conclure des partenariats avec les acteurs de la santé à la Barbade suite à une immersion professionnelle récente dans le pays anglophone réalisée dans le cadre du projet INTERREG Trade Enhancement for the Eastern Caribbean Project (INTERREG TEECA).

Odile COUMAU, gérante de la société Martinique Medical Care, s'est rendue à Barbade en immersion professionnelle du 27 au 30 janvier 2020. Accompagnée par le bureau de facilitation TEECA de la CCI Martinique qui a coordonné le déplacement, elle a notamment échangé avec les représentants officiels des organismes clés du domaine de la santé (Premiere Surgical Centre, le Ministère de la santé de Barbade, Queen Elizabeth Hospital, l'association des retraités de Barbade et Bayview Hospital), de l'assurance (Sagicor, Guardian limited et CGM Gallagher) et du développement à l'export (l’Agence Caribéenne de Développement à l’Export (Caribbean Export)).



Ces rendez-vous d’affaires visaient à mieux comprendre le marché barbadien et ses besoins et à établir une première prise de contact avant de conclure des partenariats potentiels avec les professionnels opérant sur place.



En effet, Martinique Medical Care est spécialisée dans l'assistance personnalisée des patients étrangers désireux de se soigner en Martinique. Depuis sa création en 2015, plus de 600 patients originaires de Sainte-Lucie, la Dominique, Barbade, le Canada, Haïti, Antigua et Barbuda ou encore la Guyane française, ont bénéficié des prestations proposées par l'entreprise. La société s'occupe notamment de coordonner divers services indispensables aux séjours des ressortissants étrangers en Martinique (ex: l'hébergement, le transport, la traduction ou encore la liaison avec les professionnels de santé locaux).



Selon Odile COUMAU :

Au delà du service d'accompagnement personnalisé que nous proposons aux patients étrangers réalisant leurs traitement médicaux en Martinique, il s'agit avant tout de pallier au manque de certains soins spécifiques à la Barbade. Nous faisons notamment références aux spécialités nécessitant un haut niveau d'expertise, par exemple : la neurologie, la cardiologie, la pédiatrie ou encore l'oncologie.

L'entreprise Martinique Medical Care a bénéficié de l'assistance technique et la facilitation des échanges dans le cadre du projet INTERREG TEECA dont l’objectif est d’accroître les courants d’affaires entre la Martinique et les pays anglophones de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (O.E.C.O)



Au total, 29 entreprises bénéficient actuellement du projet INTERREG TEECA. Le programme prévoit un accompagnement en vue d’accéder aux marchés anglophones en réduisant les barrières techniques, linguistiques et culturelles qui constituent encore des freins au développement des échanges dans le bassin caribéen.

D'autres entreprises bénéficiant du projet INTERREG TEECA dans d'autres secteurs tels que la musique, la mode, les technologies de l'information et la communication, les technologies vertes et l'agroalimentaire, devraient également conclure des partenariats afin de se développer dans d’autres pays membres de l'O.E.C.O.

À propos du projet INTERREG TEECA

Le projet TEECA (Trade Enhancement pour la Caraïbe orientale) est cofinancé par INTERREG Caraïbes et piloté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (C.C.I Martinique), chef de file du projet, en partenariat avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (O.E.C.O), l’Agence Caribéenne de Développement à l’Export (Caribbean Export) et la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM).

Le projet INTERREG TEECA a été lancé en 2018. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises martiniquaises et anglophones de l’O.E.C.O pour l’accès aux marchés francophones et anglophones à travers notamment des partenariats gagnant-gagnant. Ainsi, 29 entreprises sélectionnées à l'issue de l'appel à projets bénéficient actuellement d'un programme d’accompagnement sur mesure d’une durée de deux ans dans le but de se lancer à l’export.

Ce programme vise également à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes des pays membres de l'O.E.C.O par le biais du TECCA Caribbean Entrepreneurship Challenge.

A propos du programme INTERREG CARAIBES 2014-2020

Coordonné par la Région Guadeloupe qui en est l’autorité de gestion, INTERREG Caraïbes est un programme de l'Union européenne qui permet à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et Saint-Martin, territoires à la fois français et européens, de mener des actions favorisant la coopération avec les pays voisins de la Grande Caraïbe. Ainsi, plus de 35 pays situés entre le Mexique au nord et le Venezuela au sud, sont inclus parmi les partenaires potentiels des projets financés par INTERREG Caraïbes.

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.

L’O.E.C.O compte :

7 états membres de plein droit : Antigua & Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines,

4 membres associés : les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe,

Les négociations d'adhésion à l'O.E.C.O en qualité de membre associé sont toujours en cours avec Saint-Martin qui conserve toutefois la position de territoire observateur.