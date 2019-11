INTERREG TEECA : airZoon lance sa solution de hotspots wifi à Sainte-Lucie

L’entreprise martiniquaise airZoon conclut les négociations avec succès et lance sa solution de hotspots wifi dans plusieurs restaurants de Sainte-Lucie dans le cadre du projet INTERREG Trade Enhancement for the Eastern Caribbean Project (projet INTERREG TEECA).

Steve BERCY, fondateur de airZoon, entreprise proposant des services de hotspots wifi en Martinique, a conclu un partenariat stratégique avec Denell FLORIUS, un jeune entrepreneur Saint-lucien, fondateur de la société Eco Carib.

Les deux sociétés ont bénéficié de l'assistance technique et la facilitation des échanges dans le cadre du projet INTERREG TEECA dont l’objectif est d’accroître les courants d’affaires entre la Martinique et les pays anglophones de l'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale. Ainsi, 29 entreprises bénéficient du projet INTERREG TEECA actuellement. Entre autre, il prévoit un accompagnement en vue d’accéder aux marchés anglophones en réduisant les barrières techniques, linguistiques et culturelles qui constituent encore des freins au développement des affaires dans le bassin caribéen.

Désormais, le grand public bénéficient de points d’accès wifi airZoon dans de nombreux restaurants de Sainte-Lucie tels que Felly Belly, Tapas on the Bay, Golden Taste ou encore Cream N ’Bean. Steve BERCY a l'intention de déployer ses services dans d’autres établissements à Rodney Bay et Castries dans les prochaines semaines.

Kwesi ROBERTS, Chargé de Mission Compétitivité des Entreprises à l’O.E.C.O, a rappelé le rôle important de ces partenariats afin d’accroître les échanges dans la région.

En tant que membre associé à l’O.E.C.O, la Martinique joue un rôle important dans le renforcement des liens commerciaux entre les territoires français et les états membres anglophones de l’Organisation. Le service Compétitivité des Entreprises de l’O.E.C.O se félicite des progrès d’airZoon et des autres entreprises bénéficiaires du projet INTERREG TEECA.

Kwesi ROBERTS a également indiqué que le projet était aligné avec les objectifs stratégiques de l'O.E.C.O. En effet, INTERREG TEECA vise à accélérer la croissance des entreprises de la Caraïbe orientale en offrant aux dirigeants une plateforme leur permettant de conclure des partenariats stratégiques, d'accéder aux marchés anglophones et de contribuer au développement économique de la région.

Ainsi, airZoon a pu développer ce service de points d’accès wifi grâce à une composante clé du projet INTERREG TEECA : l’immersion en entreprise. Il s’agit de favoriser les échanges entre les entreprises bénéficiaires du réseau TEECA en permettant à un entrepreneur d’être accueilli par un autre entrepreneur du même secteur pendant une semaine, afin d’échanger sur des idées innovantes, obtenir des informations sur le marché ciblé et conclure des partenariats stratégiques pour accéder aux opportunités de marchés respectives. Ainsi, Anaïs Cornuault, Chargée de Mission Facilitation du Commerce dans le cadre du projet TEECA basée à Sainte-Lucie, accompagne les entreprises qui souhaitent accéder à d'autres marchés tels que airZoon.

Mon rôle est d'accompagner airZoon dans la définition d'une stratégie de pénétration du marché sainte-lucien. Notre principal défi était d'identifier les contacts locaux les plus pertinents avant la période d'immersion en entreprise. Je suis également chargée de participer aux réunions avec les petites et moyennes entreprises que j’accompagne, et je m'efforce de faire en sorte qu'elles tirent le meilleur parti de chaque réunion. J'attends avec impatience les échanges commerciaux à venir entre Sainte-Lucie et la Martinique.

Les entreprises bénéficiaires du projet TEECA dans d'autres secteurs (ex: la musique, la mode, les technologies vertes, l'agroalimentaire…) devraient conclure des partenariats pour développer des courants d’affaires avec d'autres États membres de l'O.E.C.O sous peu.

À propos du projet INTERREG TEECA

Le projet TEECA (Trade Enhancement pour la Caraïbe orientale) est cofinancé par INTERREG Caraïbes et piloté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (C.C.I Martinique), chef de file du projet, en partenariat avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (O.E.C.O), l’Agence Caribéenne de Développement à l’Export (Caribbean Export) et la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM).

Le projet INTERREG TEECA a été lancé en 2018. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises martiniquaises et anglophones de l’O.E.C.O pour l’accès aux marchés francophones et anglophones à travers notamment des partenariats gagnant-gagnant. Ainsi, 29 entreprises sélectionnées à l'issue de l'appel à projets bénéficient actuellement d'un programme d’accompagnement sur mesure d’une durée de deux ans dans le but de se lancer à l’export.

Ce programme vise également à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes des États membres de l'O.E.C.O par le biais du Challenge TECCA.

A propos du programme INTERREG CARAIBES 2014-2020

Coordonné par la Région Guadeloupe qui en est l’autorité de gestion, INTERREG Caraïbes est un programme de l'Union européenne qui permet à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et Saint-Martin, territoires à la fois français et européens, de mener des actions favorisant la coopération avec les pays voisins de la Grande Caraïbe. Ainsi, plus de 35 pays situés entre le Mexique au nord et le Venezuela au sud, sont inclus parmi les partenaires potentiels des projets financés par INTERREG Caraïbes.