Le salon virtuel « Étudier et se former dans la Caraïbe » 2021

En 2020, plus de 1400 visiteurs ont pu participer au 1er salon 100% virtuel des études et de la formation de la région, et ont fait de ce dernier un succès. Cette année encore, les partenaires du projet ELAN ont le plaisir d’organiser le salon virtuel « Etudier et se former dans la Caraïbe » 2021, 2nde édition du Salon virtuel étudiant dédié à la formation et à l’enseignement supérieur dans la Caraïbe, avec l’appui de Campus France, agence nationale française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale.

Les partenaires du projet ELAN ont le plaisir d’annoncer la toute 1 ère édition du Salon virtuel étudiant dédié à la formation et à l’enseignement supérieur, organisée du 2 au 3 décembre 2020 avec l’appui de Campus France, agence nationale française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale.



Les 24 et 25 novembre prochains, étudiant.es, élèves, parents, enseignant.es, stagiaires et instructeur.ices de la formation professionnelle de la région pourront ainsi profiter de 2 jours consacrés à la visite virtuelle des stands de nos exposants.



À travers l’organisation de cette deuxième édition, l’équipe du projet ELAN souhaite favoriser les échanges entre les différents établissements de la zone de coopération (Caraïbe anglophone, Haïti, Martinique, Guadeloupe), tout en permettant gratuitement aux visiteurs de se renseigner sur l’offre régionale d’études et de formation et d’en savoir plus sur les filières d’avenir de la région.



Les visiteurs pourront non seulement découvrir les opportunités d’études et de formation de la région et échanger directement avec une soixantaine d’établissements exposants, mais également participer à des ateliers pour préparer au mieux leurs projets de mobilité (rédiger son CV en anglais ou se préparer à un entretien professionnel, par exemple).



Avant de visiter le salon lui-même, les visiteurs bénéficieront d’un avant-goût. Le mois de novembre sera en effet rythmé par des temps forts : les témoignages et tables rondes. Sous forme de discussions et de tables rondes, ces rendez-vous seront ainsi organisés chaque semaine, du 4 au 20 novembre 2021. Les visiteurs pourront ainsi rencontrer des étudiants déjà partis en mobilité qui parleront de leur expérience d’études et de stage dans la région, échanger avec des experts des questions de mobilité et poser toutes leurs questions concernant les différents pays et établissements de la région.



Les inscriptions sont déjà ouvertes et se font ici sur https://www.elan-virtualforum.org. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du projet ELAN ou sur ses réseaux (Facebook, Instagram et Twitter).



A propos du projet INTERREG ELAN

Co-financé par le programme européen INTERREG Caraïbes, le projet ELAN (« Echanges Linguistiques et Apprentissage Novateur par la mobilité ») vise à encourager la maîtrise des langues de la Caraïbe et à renforcer la mobilité scolaire étudiante, enseignante, universitaire et professionnelle dans la région. Sa finalité est de renforcer les leviers d’employabilité et d’insertion pour les jeunes, de stimuler l’attractivité et la compétitivité des territoires visés et d’encourager l’émergence d’une identité caribéenne partagée, comme socle d’une intégration régionale réussie et durable.