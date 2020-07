Webinaire : "A quoi ressemblera l'entreprise de demain ?"

L'événement rassemblera les partenaires internationaux, le secteur privé, la société civile, les universités, les gouvernements des états de la Caraïbe et le grand public dans le but d'échanger sur les meilleures pratiques et stratégies pour une croissance et un développement durables et innovants des petits états insulaires en développement (PEID).

Alors que le monde est plongé dans l'incertitude engendrée par le COVID-19, de nombreux secteurs font face à de nouveaux défis mettant à l'épreuve leur capacité à s'adapter à cet environnement.

Vous êtes invité à rejoindre Victoria ELISABETH, Ambassadrice de l'OECS SDM en Martinique, à l'occasion du premier webinaire de sa série de trois événements.

Celui-ci portera sur le thème : "À quoi ressemblera l'entreprise de demain?"

« J'encourage tous les Martiniquais à participer à l'OECS SDM 2020 car la construction du monde de demain nous concerne tous et c'est à nous d'assumer la responsabilité de notre destin en tant que peuple caribéen." Victoria ELISABETH.

Rejoignez-nous le 29 juillet 2020!

Webinaire gratuit sur le thème "À quoi ressemblera l'entreprise de demain?"

29 juillet 2020 à 18 h 30 (heure de Martinique) / 17 h 30 (heure de la Jamaïque)

Lien d'inscription: https://oecscommission.zoom.us/webinar/register/WN_-e4UawnISoOnzwFwMfohjw



À propos du programme des Ambassadeurs de l'OECS SDM

Le programme des Ambassadeurs de l'OECS SDM met en lumière des leaders émergents du monde entier portant les messages de l'OECS SDM au plus haut niveau dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD). Soutenez ce groupe de leaders mondiaux !

Plus d' informations sur l' OECS SDM.

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Le siège de l'O.E.C.O est à Sainte-Lucie.

L’O.E.C.O compte :