Relancer le commerce intrarégional pour faire face aux effets de la crise sanitaire

Le Réseau des Chambres de Commerce de la Caraïbe (CARICHAM) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique (CCIM) organisent une rencontre en ligne entre entreprises Caribéennes le 29 Avril 2021 de 15h à 17H30 (AST). Des entreprises issues de tous les secteurs pourront rencontrer de nouveaux partenaires et conclure des alliances stratégiques avec des fournisseurs, distributeurs, agents, investisseurs et clients de 21 territoires caribéens.

Cette session Business to Business (B2B) est un événement spécial organisé par le réseau CARICHAM dans le cadre des Rendez-vous de l'International 2021, un forum d'affaires international organisé du 6 au 29 avril 2021.



Le commerce international a été profondément affecté par la pandémie, principalement en raison des mesures restrictives appliquées aux ports et aux installations portuaires afin de contrôler la propagation du coronavirus. Si les mouvements de personnes ont ralenti, les mouvements réguliers de marchandises entre les Caraïbes et d'autres grands marchés comme les États-Unis d'Amérique et l'Europe viennent de reprendre. Le renforcement du commerce intrarégional est présenté comme une solution viable pour relancer le commerce des Caraïbes et surmonter les défis liés aux chaînes d'approvisionnement au niveau international.



Les Rendez-vous de l'International ont été créés par la CCIM pour renforcer la coopération régionale et internationale dans le secteur privé. En tant que membre fondateur de CARICHAM, la CCIM attache également une grande importance au renforcement des échanges au sein du bassin caribéen, notamment entre les membres de CARICHAM. Cette 10ème édition est entièrement numérique et cette année, des entreprises de Guadeloupe et de Guyane française participeront également, renforçant ainsi les opportunités de coopération.



Les entreprises francophones intéressées sont priées de s’inscrire ici : https://www.martinique.cci.fr/detail-evenement.aspx?card=45669





A propos de CARICHAM



Lancé en 2019, CARICHAM est un réseau de 21 chambres de commerce de la Caraïbe dont l'objectif est de représenter les intérêts du secteur privé caribéen et de créer de la valeur ajoutée pour les membres des chambres respectives ; d'améliorer la résilience des membres et de leurs pays; de partager les connaissances et les meilleures pratiques au sein du réseau; et d'améliorer le transport, la facilitation et la promotion du commerce. Le Président actuel est le Dr Thackway "Dax" Driver, PDG de la Chambre de l'Energie de Trinité-et-Tobago, et le Vice-président est Andrew Satney, Directeur exécutif de la Chambre de commerce de Saint-Kitts-et-Nevis.



Pour plus d’informations