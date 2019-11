Mission de prospection de l'O.E.C.O en Guadeloupe

L’intégration de notre archipel dans la zone Caraïbe, représente à la fois une évidence et un défi majeur. Depuis le Jeudi 14 mars dernier, avec la signature d’adhésion de la Guadeloupe en qualité de membre associé à l’OECO (Organisation des États de la Caraïbe Orientale), la Collectivité Régionale s’est inscrite dans le cadre formel de rapprochement multilatéral.

Fortement engagés, les Etats-membres de l’OECO (Anguille, Antigue et Barbude, Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Christophe et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, les Îles vierges britanniques, la Martinique), ont décidé de conduire une mission collective de prospection commerciale en Guadeloupe du 12 au 16 Novembre 2019 avec les temps forts:



Mardi 12 novembre

14h00 - 15h00 : Moment d'échanges

15h30-17h30 : Visite au MACTe

Mercredi 13 novembre au CWTC

8h30 - 13h30 : Atelier "Faire des affaires en Guadeloupe"

14h30 - 15h00 : Atelier "Faire des affaires avec l'O.E.C.O"

15h00 - 18h00 : rendez-vous d'affaires B to B

Jeudi 14 novembre au CWTC

8h30 - 9h00 : Atelier "Faire des affaires avec l'O.E.C.O

9h00 - 12h30 : rendez-vous d'affaires B to B

14h00 - 17h30 : Session de "job dating" avec Pôle Emploi

Les ateliers business, les rdv d’affaires B2B et les visites prévus à l’occasion de cette mission permettront de constater les pratiques respectives, de créer des interactions entre les acteurs économiques et de visualiser aussi bien les contraintes auxquelles les individus sont confrontés, que les savoir-faire et l’expérience dont ils font usage.



Surtout, au delà de ces rencontres organisées, il s’agit de faciliter les échanges de vive voix entre entrepreneurs, administrations, et organismes publics, propices à l’établissement de relations de confiance, indispensables à la réciprocité et à la signature de contrats gagnant-gagnant.