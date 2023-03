L’ORGANISATION DES ÉTATS DE LA CARAÏBE ORIENTALE (OECO) ET L’AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) SIGNENT POUR LA PREMIÈRE FOIS UN MÉMORANDUM D'ENTENTE

Mars 10, 2023 — Dr. Didacus Jules, le directeur général de l’organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), Charles Trottmann, le responsable du département Trois Océans de l’AFD et Étienne Francis, ambassadeur de France auprès des États de la Caraïbe orientale, de la Barbade et de l'OECO, se sont réunis au Gosier, Guadeloupe ce mercredi 8 mars 2023, pour signer un mémorandum d’entente historique.

L'OECO est dédiée à l'harmonisation économique, l'intégration régionale et la coopération dans la Caraïbe orientale en contribuant au développement durable de ses 11 membres, en facilitant l’intégration des États-membres dans l’économie mondiale et en maximisant les avantages de leur coopération et de leur action collective. L’OECO mène un travail de coordination et d'harmonisation des politiques et des programmes dans la région. Les enjeux prioritaires de la zone sont dans son champ d’action et appréhendés via la coopération avec des partenaires au développement multilatéraux et bilatéraux, tels que l’AFD, l’institution financière publique qui contribue à mettre en œuvre la politique française en matière de développement et de solidarité internationale.

Forts d’une première collaboration dans le cadre du projet « Recycle OECS », financé à hauteur de 2,5 millions d'euros par l’AFD sur fonds délégués européens depuis le début de l’année, les deux partenaires conviennent d’amplifier leurs relations afin de mettre en œuvre des projets et des programmes communs là où leurs priorités stratégiques sont alignées. L’objectif de ce mémorandum est d’établir le cadre de cette coopération ainsi que les secteurs spécifiques à prioriser. Les thématiques retenues sont le développement humain (santé et protection sociale, éducation, égalité des sexes), la préservation du capital naturel (le changement climatique, la biodiversité ou encore l’économie circulaire) ou encore le renforcement du rôle des acteurs privés dans la coopération économique régionale.

Pour atteindre cet objectif, l’OECO et l’AFD prévoient de mettre en commun leurs ressources, leurs expertises et de partager leurs connaissances et idées innovantes, au service d’un bassin caribéen plus intégré et interconnecté.