L'O.E.C.O et l'Alliance Française de Sainte-Lucie partenaires du nouveau programme de coopération IFLE Caricom

La barrière de la langue reste un des freins principaux aux échanges et à la mobilité étudiante, professionnelle et culturelle dans le bassin caribéen. Le projet IFLE CARICOM (Intégrer le Français comme Langue d'Échanges) vient en réponse à cette problématique. Il a pour objectif principal de favoriser le plurilinguisme dans la Caraïbe.



Ce projet résulte de la volonté du Ministère Français de l’Europe et des Affaires Étrangères et totalise un budget de 800.000 €. Lancé en avril 2019, et piloté par l’Alliance française de Sainte-Lucie, le programme IFLE CARICOM sera déployé dans 11 pays anglophones : Antigua et Barbuda, la Dominique, la Grenade, St. Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, St. Vincent et les Grenadines, Trinidad et Tobago, la Jamaïque, la Barbade, le Suriname et le Guyana.

“Le multilinguisme, c’est-à-dire la coexistence de plusieurs langues dans un même ensemble, a toujours existé dans la Caraïbe. Cependant le fait de passer du multilinguisme au plurilinguisme, à savoir la capacité à communiquer dans plusieurs langues, permet de créer de véritables passerelles. C’est l’objectif que nous nous fixons, à travers la mise en place des actions du projet IFLE CARICOM [...].



Ce projet couvre 11 pays de la Caraïbe anglophone dont 6 pays anglophones membres de l’.O.E.C.O. Le soutien de l’Organisation est donc très important dans la réussite de ce projet”. souligne Evelyne GASSE, Directrice de l’Alliance française de Sainte-Lucie et Coordinatrice générale des Alliances françaises de la Caraïbe anglophone.

“Aujourd’hui, les étudiants apprennent les langues étrangères dans une salle de classe, hors l’immersion est fondamentale pour leur permettre d’apprécier véritablement une langue et de la maîtriser. C’est en ce sens que le projet IFLE CARICOM offre une forte valeur ajoutée. Il bénéficiera directement à des milliers d’étudiants et professionnels de l'éducation de l’O.E.C.O, mais aussi indirectement à leur entourage et à la société.



En effet, les personnes plurilingues sont généralement plus tolérantes et mieux à même de réfléchir aux problématiques de société de part le fait d’avoir été exposé à une autre langue et à une autre culture. Par conséquent, plus le nombre de citoyens ayant des compétences dans une langue étrangère sera élevé, et mieux ce sera pour notre société dans son ensemble”. indique Rafer GORDON, Chargé de Mission à la division Education de l’O.E.C.O.

Le programme IFLE CARICOM se décline en trois axes :

l’axe linguistique vise à promouvoir au mieux l’enseignement de la langue française,

l’axe entrepreneurial facilite la mise en relation des entrepreneurs anglophones et ceux des territoires français de la Caraïbe souhaitant se développer sur d’autres marchés,

l’axe culturel favorise l’émergence de jeunes talents par un accompagnement visant à en faire des artistes professionnels.

Le programme regroupe également 11 partenaires aux côtés de l’Alliance française de Sainte-Lucie : l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O), la Caricom, le Ministère français de la Culture, Campus France, France Education International, l’Université des Antilles, l’Université de Guyane, l’Institut Français, les Chambres de Commerce des îles de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.

IFLE Caricom se traduit de façon concrète par la mise en oeuvre de nombreuses actions-clés telles que:

la création et la diffusion d’une offre complète et innovante de modules de formation à destination des professeurs de français en présentiel et à distance,

la mise en place d’un système de soutien à la mobilité et à la formation permanente des professeurs de français,

la redynamisation d’un réseau caribéen d’associations de professeurs de français dans tous les pays de la Caraïbe anglophone,

l’organisation d’un éductour de programmateurs culturels de la Caraïbe, dans les pays anglophones de la région;

la refonte du Programme d'Échanges d’Assistants de Langue dans la Caraïbe anglophone

la création et le soutien d’un pool de traducteur-interprètes francophones, réparti dans tout l’espace Caricom,

l’accompagnement d’artistes professionnels et la mise en relation de jeunes talents identifiés avec des structures ou organisations francophones, susceptibles de leur apporter un soutien.

Entre autres, les actions entreprises dans le cadre du projet IFLE CARICOM devraient bénéficier au minimum à 110 professeurs de français, 100 artistes et 1.000 étudiants qui passeront le Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) permettant aux non-francophones d’intégrer le système d’enseignements français.



Ces actions devront être finalisées en décembre 2020.

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.



L’O.E.C.O compte :

7 états membres de plein droit : Antigua & Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines,

4 membres associés : les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe,

Les négociations d'adhésion à l'O.E.C.O en qualité de membre associé sont toujours en cours avec Saint-Martin qui conserve toutefois la position de territoire observateur.