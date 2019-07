Le programme INTERREG Caraïbes organise son 5ème Comité de sélection le 23 Juillet 2019

Le programme de coopération INTERREG Caraïbes a pour objectif de répondre aux enjeux et défis communs des pays et territoires la zone Caraïbes notamment en finançant des projets structurants et gagnants/ gagnants. Conformément au principe de rotation géographique des comités, INTERREG Caraïbes, sous la présidence de Daniel Gibbs président de la Collectivité de Saint-Martin, organise son 5ème Comité de sélection le 23 Juillet 2019 à Marigot, Saint-Martin.



Le comité de sélection se déroulera en présence de La Région Guadeloupe, Autorité de gestion du programme qui sera représentée par Marie-Luce PENCHARD, 2ème Vice-présidente et Présidente de la Commission Coopération, Affaires européennes et Universités ainsi que les représentants des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, Saint-Martin, les représentants des organisations régionales caribéennes (Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale, Association des Etats de la Caraïbe, CARIFORUM) et les représentants de l'Etat.

Le Comité de sélection évaluera les six projets qui lui ont été soumis lors du comité technique du vendredi 12 juillet 2019, selon des critères réglementaires précis définis par le partenariat. Les porteurs de projet auront la possibilité de présenter leur projet répondant de manière adéquate à une ou plusieurs problématiques de l’espace de coopération, et impliquant un partenariat riche et pertinent :

CLARAC : résilience et adaptation des collectivités locales caribéennes au changement climatique. Porteur de projet : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

ARC-Antilles : aide au renforcement de la résilience face aux risques climatiques dans les Antilles. Porteur de projet : Université des Antilles.

Projet Sargasses : programme de coopération de lutte contre les algues sargasses. Porteur de projet : Conseil régional de Guadeloupe.

CCFC Cité d’histoire des Corsaires et Flibustiers des Caraïbes . Porteur de projet : Etablissement LAJUS.

ACT Actions Caribéennes Théâtrales – Porteur de projet : Compagnie SIYAJ.

HOLA CARIBE : approche holistique de la biodiversité caribéenne par la caractérisation, valorisation et innovation. Porteur de projet : Université des Antilles.

A ce jour, 22 projets sont en cours d’exécution, ce comité de sélection permettra également de faire un point sur les avenants et les requêtes des projets INTERREG Caraibes CARIBSKY et CARIBIX.