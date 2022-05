Le Président du Conseil Régional de Guadeloupe achève sa visite officielle à Sainte-Lucie et à la Commission de l'OECO

Le président du Conseil régional de Guadeloupe, Ary Chalus, a conclu une visite officielle de deux jours à Sainte-Lucie et à la Commission de l'OECO, le mardi 10 mai 2022. L'objectif principal de la visite était d'accroître la coopération entre la Guadeloupe, Sainte-Lucie et les États membres de l'OECO.



Le Dr Jules a qualifié la visite d'historique, car il s'agissait de la première visite officielle d'un président en exercice du Conseil régional de la Guadeloupe à la Commission de l'OECO. Selon le Dr Jules,

« Cela représente un point culminant pour la collaboration entre la Guadeloupe et l'OECO. L'intégration régionale n'a de sens que si elle a un impact direct sur la vie, les moyens de subsistance et les opportunités des citoyens des États membres. Cela était évident par l'accent mis sur les discussions dans les domaines et les programmes qui bénéficient directement et concrètement aux citoyens de l'OECO grâce aux collaborations entre la Guadeloupe et d'autres États membres. Cela représente une opportunité unique pour l'OECO de fonctionner comme une région homogène, nous sommes donc extrêmement reconnaissants de la visite du président Chalus et nous attendons avec impatience ce que l'avenir nous réserve.



L'ordre du jour de la visite était le renforcement de la coopération entre la Guadeloupe et les États membres de l'OECO, et l'engagement de la Guadeloupe à approfondir l'intégration régionale. La coopération dans des domaines tels que les soins de santé, le développement de la jeunesse, le renforcement des capacités en français et en anglais, l'énergie et l'éducation a été vivement discutée. Les parties ont également discuté des possibilités de collaboration dans le domaine des transports régionaux, dans le but de faciliter une plus grande facilité de déplacement dans la région.



De plus, les membres de la direction de la Commission OECO ont présenté à la délégation les programmes en cours qui impliquent la Guadeloupe, ainsi que les initiatives futures qui peuvent bénéficier de leur implication. Les domaines abordés comprenaient le plan stratégique de l'OECO, l'agriculture, la sécurité alimentaire, le développement des entreprises, l'éducation, l'environnement et le développement durable et le développement social.



Le principal du Sir Arthur Lewis Community College et son équipe ont également accueilli le président Chalus et son équipe, pour discuter des domaines de collaboration actuels entre les partenaires de la Guadeloupe et du Collège, ainsi que des opportunités de collaboration future.



La délégation guadeloupéenne a terminé sa visite par des rencontres avec l'Ambassade de France et l'Alliance Française à Sainte-Lucie.

« Nous devrions déjà fonctionner comme des îles voisines, ce qui implique de donner à nos populations la possibilité de se déplacer sans heurt d'une île à l'autre. À ce stade, il est extrêmement important que nous nous rapprochions et apprenions à travailler ensemble dans tous les secteurs. »



La visite officielle du Président du Conseil Régional de Guadeloupe a eu lieu du 9 au 10 mai 2022.

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre (à Saint-Kitts et Nevis) le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Castries (Sainte-Lucie).

L’O.E.C.O compte :