Le Président de la Collectivité territoriale de Martinique à l’ouverture de la 15ème Conférence de Coopération Régionale Antilles Guyane

Ce mercredi 27 novembre 2019, après la rencontre entre les Collectivités et la CARICOM tenue à sa demande, le Président de la Collectivité territoriale de Martinique Alfred MARIE-JEANNE a participé à l’ouverture de la 15ème Conférence de Coopération Régionale Antilles Guyane (CCRAG), qui se tient à Cayenne en présence de la Ministre de l’Outre-Mer, Annick GIRARDIN.



Dans ses propos introductifs, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe ALEXANDRE, a tenu à remercier le Président de la Collectivité territoriale de Martinique pour sa ferveur et son engagement sans faille dans ce domaine, et surtout d’avoir poussé le calendrier de rencontre avec la CARICOM.



Le Président Alfred MARIE-JEANNE a souligné l’urgence de « libérer le potentiel de la Coopération et le faire fructifier » et a confié à l’Ambassadeur Délégué à la Coopération Régionale Antilles-Guyane les missions suivantes pour la prochaine CCRAG "lever les freins les plus bloquants aux échanges qui subsistent encore et qui relèvent de la compétence de l’Etat pour obtenir :

l’amélioration tangible de la politique des visas;

l’accompagnement des démarches d’ouverture de l’espace aérien;

l’assouplissement des processus de négociation d’accords en matière d’action extérieure des Collectivités".

Pour conclure, le Président Alfred MARIE-JEANNE a lancé un appel :

« Entendons-nous bien ! le Monde d’aujourd’hui change à une allure vertigineuse. Pour ne pas être dépassé et laminé, il est vital de s’y adapter. En conséquence, l’Etat ne saurait nous confiner à un rôle subalterne de vassaux. Désormais, nous devons être des vaisseaux scrutant tout l’horizon des possibles, en vue d’une meilleure adaptation à notre réalité. ».

Les représentants des collectivités de Saint–Martin, de la Guadeloupe et de Saint-Barthélemy se sont succédés pour exprimer leur vision de la coopération, les incohérences qui subsistent et leurs attentes.



Les représentants des organisations régionales présentes, l'Association des Etats de la Caraïbe (A.E.C), l'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O) et la CARICOM, ont successivement affirmé leur volonté de travailler concrètement avec les Collectivités.



La Ministre de l’Outre-Mer a conclu la séquence. En réponse au Président de la CTM, elle a annoncé que la liste de pays bénéficiant de visas de court séjour sera élargie prochainement.