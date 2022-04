Le Directeur Général de l'OECO rencontre le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique

Les échanges ont porté sur une pléthore de sujets, notamment : l'agriculture, la communication et la traduction linguistique, l'économie circulaire, la gestion des risques majeurs et la résilience, les structures de gouvernance et les énergies renouvelables.



Parmi ceux-ci, la traduction a fait l'objet de vives discussions alors que l'OECO continue de prioriser l'élimination des barrières linguistiques entre les états membres anglophones et les membres associés français. Selon le Dr Didacus JULES, l'OECO doit s'assurer de la mise en place d'un mécanisme de traduction renforcé afin que les membres associés français jouent un rôle plus dynamique au sein de l'Organisation. En outre, il a déclaré que tout mécanisme de ce type doit inclure le renforcement des capacités linguistiques des deux côtés.



Le Dr Didacus JULES a également souligné la nécessité de la reconnaissance du créole en tant que «lingua franca» entre les états membres de la Dominique et de Sainte-Lucie et les membres associés que sont la Martinique et la Guadeloupe.



Une proposition pour plus d'échanges culturels et professionnels a été soutenue par les deux parties afin de renforcer les relations entre les membres anglophones et les membres associés français de l'Organisation. Serge Letchimy s'est engagé à nommer un chargé de coopération internationale qui ferait le lien entre l'Ambassade de France auprès des États membres de l'OECO et la Commission de l'OECO pour renforcer davantage le dialogue ainsi que la contribution de la Martinique à l'Organisation.



Serge Letchimy a également appelé les états membres de l'OECO faisant partie du Conseil exécutif de l'UNESCO à soutenir la candidature de la Martinique pour l'inscription de la Montagne Pelée à la liste du patrimoine mondial.



En outre, le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique a demandé la poursuite du dialogue avec les états membres de l'OECO pour s'assurer du rôle d'appui que la Martinique peut jouer en matière d'énergies renouvelables.

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre (à Saint-Kitts et Nevis) le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Castries (Sainte-Lucie).

L’O.E.C.O compte :