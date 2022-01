Le concours photo 2022 des villes résilientes dans la Caraïbe mettra en lumière les solutions de la région en matière de résilience climatique

Les photos reçues seront utilisées pour créer une galerie de photos en ligne qui sera consultée par le public à une date ultérieure en 2022.

Selon un récent rapport scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'élévation du niveau de la mer menacera de plus en plus les petites îles à mesure que la planète se réchauffera, et les Caraïbes pourraient être confrontées à une réduction des précipitations au cours des mois de juin, juillet et août.

Les solutions face aux impacts annoncés du changement climatique comprennent des "infrastructures vertes", comme la plantation d'arbres sur les pentes et de mangroves sur les côtes, afin de réduire l'érosion due aux fortes pluies et aux vagues.

Les méthodes de conception et la technologie disponible dans le secteur du bâtiment - comme les choix architecturaux économes en énergie, intelligents sur le plan climatique et l'utilisation d'énergies renouvelables - sont importantes pour créer une résilience.

Les solutions de résilience peuvent également inclure des innovations dans les administrations et les entreprises pour réduire les risques climatiques. Il s'agit notamment de protéger les personnes et les biens lorsque des conditions météorologiques extrêmes sont annoncées.

Le concours est une initiative de la Commission de l'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), de l'Université des Antilles, de l'Université des Antilles et du programme Adapt'Action de l'Agence française de développement (AFD).

Crispin d'Auvergne, directeur de programme pour le climat et la résilience aux catastrophes à la Commission de l'OECO, a déclaré :

"Nous savons que le changement climatique fait déjà des ravages dans les Caraïbes orientales, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire, notamment par une planification et une conception urbaines plus intelligentes dans nos villes, pour éviter certains de ses impacts. Ce concours photo est une chance pour les étudiants, les urbanistes et les citoyens de toute la région de documenter et de partager certaines des grandes actions que les gens entreprennent déjà pour faire face au changement climatique. C'est une occasion de nous informer sur ce que nous pouvons faire de plus pour devenir résilients au changement climatique".

Le concours est ouvert aux photographes en herbe de tous âges. Les légendes et les descriptions des solutions de résilience peuvent être envoyées en anglais ou en français à : photos@odi.org.uk avant la date limite du 31 mars.

Les participants auront la possibilité de gagner un premier prix en espèces de 750 XCD (245€) et deux seconds prix de 300 XCD (100€) chacun.

Les photos peuvent rentrer dans trois catégories :

Actions citoyennes : innovations sociales et commerciales pour la résilience.

: innovations sociales et commerciales pour la résilience. Solutions fondées sur la nature : infrastructures vertes et bleues qui renforcent la résilience.

: infrastructures vertes et bleues qui renforcent la résilience. Conception et technologie : caractéristiques résilientes de l'environnement bâti et des infrastructures.

Les gagnants seront informés à la mi-avril et une annonce publique ainsi que le lancement de la galerie de photos en ligne auront lieu en mai 2022.

Visitez https://bit.ly/rcc-photo2022_FR pour télécharger les formulaires de participation.

Pour plus d'informations, contactez l'OECO à l'adresse media@oecs.int, ou envoyez un courriel à m.dupar@odi.org.uk.

A propos du projet

Le projet "Construire des villes résilientes au climat dans les Caraïbes orientales" vise à doter les urbanistes et les praticiens d'aujourd'hui et de demain des outils, de l'expertise et de la pensée critique nécessaires pour transformer les villes des Caraïbes orientales en lieux socialement justes et résilients aux risques climatiques. Pour ce faire, le projet élabore un nouveau programme éducatif adapté aux étudiants et aux professionnels de l'urbanisme de la région. Ce programme pourrait transformer la façon dont les villes des Caraïbes orientales s'adaptent au changement climatique.

Le projet vise également à sensibiliser le grand public au changement climatique et à soutenir les mesures de résilience en organisant ce concours photos, qui fera participer et motivera les citoyens de toute la région.

A propos des organisations sponsors du concours

Commission de l'OECO

L'Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) est une organisation internationale qui se consacre à l'harmonisation et à l'intégration économiques, à la protection des droits de l'homme et des droits juridiques, et à l'encouragement de la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants des Caraïbes orientales, à savoir Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth de Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe. Visitez https://www.oecs.org/fr/

Université des Indes occidentales (en anglais, University of the West Indies)

D’abord un collège universitaire de Londres en Jamaïque avec 33 étudiants en médecine en 1948, l'UWI est devenue une académie moderne, tournée vers l'avenir, militante et de premier plan avec plus de 50 000 étudiants. Notre mission, qui consiste à faire progresser l'apprentissage, à créer des connaissances et à encourager l'innovation pour la transformation positive des Caraïbes, est centrée sur la formation de penseurs et de leaders critiques qui répondent aux besoins de la société du 21e siècle. Visitez www.uwi.edu

Université des Antilles

L’Université des Antilles est un Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPCSCP) issue de la transformation de l’Université des Antilles et de la Guyane (créée le 1er mars 1982) par la loi du 25 juin 2015. Implantée sur deux territoires distincts : la Guadeloupe qui est une région-département, et la Martinique qui est une collectivité territoriale, elle accueille plus de 12000 étudiants.

L’Université des Antilles s’organise autour de services et composantes à compétences transversales, et deux pôles universitaires régionaux autonomes : le « Pôle Guadeloupe » et le « Pôle Martinique ». Voir www.univ-antilles.fr

AFD

L'Agence Française de Développement (AFD) met en œuvre la politique de développement et de solidarité internationale de la France. Par ses financements aux ONG et au secteur public, ainsi que par ses recherches et publications, l'AFD accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et plus résilient. Elle propose également des formations au développement durable (à AFD Campus) et d'autres actions de sensibilisation en France.

Avec nos partenaires, nous construisons des solutions partagées avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont à l'œuvre sur plus de 4 000 projets sur le terrain, dans les DOM-TOM, dans 115 pays et dans les régions en crise. Nous nous efforçons de protéger les biens publics mondiaux - en favorisant un climat stable, la biodiversité et la paix, ainsi que l'égalité des sexes, l'éducation et les soins de santé. Nous contribuons ainsi à l'engagement de la France et des Français pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). Vers un monde en commun. Voir https://www.afd.fr/

Adapt'Action

Le programme Adapt'Action, doté de 30 millions d'euros, soutient 15 pays en développement et organisations régionales pour les aider à relever le défi de l'opérationnalisation de l'Accord de Paris par la mise en œuvre des dimensions d'adaptation de leurs engagements climatiques (CDN).

L'objectif de ce programme est de fournir aux pays les plus vulnérables (en Afrique, aux Pays les Moins Avancés et aux Petits Etats Insulaires en Développement) les moyens de développer des projets d'investissement solides dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, susceptibles d'être financés par les partenaires financiers du développement, dont l'AFD. Voir www.afd.fr/adaptaction