Lancement officiel de la commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO

L'OECO a été créée le 18 juin 1981 lorsque sept pays (Antigua & Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines) ont signé le Traité de Basseterre (capitale de Saint-Kitts et Nevis) devenant ainsi membres de l'organisation et acceptant de coopérer et de promouvoir l'unité et la solidarité entre eux. L'Organisation intergouvernementale est dédiée à l'intégration régionale dans la Caraïbe orientale.



L'année 2021 marque donc 40 ans d'intégration régionale et de coopération dans la Caraïbe orientale. Suite au lancement officiel, une série d'événements seront organisés de mars à juillet 2021 à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de l'OECO, notamment :

le "Thanksgiving Service",

la Consultation du Secteur public de l'OECO,

le Lancement du Livre scolaire "Construire ensemble: un Guide sur l'Intégration régionale dans l'OECO",

le Forum des Entreprises et la Série de Webinaires sur l'Union économique de l'OECO,

l'Assemblée de la Jeunesse de l'OECO,

le Symposium des Partenaires de Développement,

l'Initiative de Soutien communautaire de l'OECO,

la Remise des Prix du Personnel de l'OECO et,

la Comédie de Che Campeche "L'OECO pour moi" diffusée en ligne en anglais ainsi qu'en créole de base lexicale française à destination des publics martiniquais et guadeloupéens.

Dans son discours, Roosevelt Skerrit, Président de l'OECO et Premier ministre de la Dominique, a souligné la résilience et les transformations opérées dans la région de la Caraïbe orientale tout au long du processus d'intégration régionale :

"Cette 40ème année est une étape historique sur la voie d'une convergence, d'une anticipation et de possibilités croissantes. Malgré le mauvais temps que nous avons traversé, il y a eu des rayons de soleil. Malgré la douleur que nous avons endurée, nous avons également été bénis par la pluie et nous sommes arrivés à cette étape pour une raison simple : nous nous sommes toujours concentrés sur ce qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divisent."

Dans son allocution, le Directeur général de l'OECO, Dr. Didacus Jules a souligné la nécessité de commémorer les succès passés mais aussi de se tourner vers l'avenir :

"La commémoration du 40ème anniversaire de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale impliquera non seulement de revenir sur le chemin déjà parcouru, mais surtout de se tourner vers le chemin à parcourir. Ce faisant, nous saluerons les contributions incalculables de nombreuses personnes qui nous ont précédés et les réalisations importantes de ce parcours vers l’intégration régionale tel qu'énoncée dans la feuille de route du Traité révisé de Basseterre."

Programme des événéments de commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO

Le programme des événements de commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO est disponible sur la version française du site officiel de l'Organisation.



Les actualités du 40ème anniversaire seront également relayées les comptes et pages officiels de l'OECO sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.



Rediffusion du lancement officiel de la commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO

La rediffusion du lancement de la commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO est disponible sur la page Facebook et la Chaîne YouTube de l'Organisation.



Contact (presse francophone)

Doris NOL

Digital Marketing Officer

doris.nol@oecs.int

WhatsApp: (+1758) 285 7399

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.

L’OECO compte :