LANCEMENT DE LA BD DES SARGASSES

Nos invités auront ainsi l’opportunité de rencontrer et d’échanger – autour d’un thé et de quelques pâtisseries - avec trois personnalités saint-luciennes impliquées dans la réalisation de la BD, à savoir les scénaristes Nahdjla Carasco Baily et Katherine Atkinson ainsi que le dessinateur Alwyn St.Omer.



Coordonnée par la Directrice de l’Alliance française de Saint-Domingue Marion Lecardonnel, l’écrivaine Jessica Oublié ainsi que le chercheur en sciences de l’environnement Ulises Jauregui, cette œuvre littéraire a reçu le soutien des Ambassades de France à Sainte Lucie et en République Dominicaine, de l'Agence française de développement (AFD) et de la Fondation des Alliances françaises.



En outre, la BD des Sargasses est le fruit d’un travail collectif qui rassemble les contributions de 9 équipes comprenant 29 illustrateurs scénaristes et chercheurs originaires de divers pays concernés par la problématique des Sargasses : Antigua, Barbade, Brésil, Guadeloupe, Haïti, Martinique, Mexique, République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Venezuela.



L’objectif principal de ce livre est d’informer - de manière pédagogique et artistique - sur les différentes opportunités offertes par les Sargasses afin que ces dernières cessent d’être uniquement perçues comme des menaces sanitaires et environnementales.



Cette collaboration littéraire est l'occasion de réaffirmer l'importance, pour la France, de collaborer à des projets de coopération culturelle et scientifique sur des thématiques communes à celles rencontrées par de nombreux pays de la zone Amérique Latine-Caraïbe.