La Région Guadeloupe organise la solidarité pour Saint-Vincent

En plus de l'action menée de concert avec la Croix-Rouge via la PIRAC (Plateforme d’intervention régionale Amérique-Caraïbe), la Région Guadeloupe travaille avec les autorités portuaires et l'Etat pour acheminer les dons des Guadeloupéens vers l'île de Saint- Vincent durement touchée par l'éruption du volcan La Soufrière.



Une barge du Groupe Bernard Hayot partira ce mercredi 21 avril 2021, en fin de journée, à destination de Saint-Vincent.

Les besoins en eau potable et en équipement de protection contre la COVID-19 relevant de l'urgence absolue, plusieurs acteurs de la société civile comme l’association des Moyennes et petites industries de la Guadeloupe, le Coreca*, etc., utiliseront cette barge mise à leur disposition pour acheminer les dons.

L'agriculture et l'élevage ayant été également ravagés par les conséquences de l'éruption, le réseau CaribVet s'engage à envoyer des aliments et des médicaments pour les animaux présents sur l'île.



La collectivité régionale apporte aussi sa contribution à cet élan de solidarité en attribuant une subvention d’urgence additionnelle de 5 000 euros à la PIRAC et en faisant acheminer des packs d’eau, de la solution hydro-alcoolique et des masques.



*Une opération du CORECA avec les producteurs d'eau est également en cours.

Vous pouvez réaliser votre commande à distance et l'entreprise se charge de l'acheminer vers la barge.

Opération Capès Dolé : 05 90 38 23 10 / 05 90 92 35 57

Opération Matouba : 05 90 38 32 33