La créatrice Kimya GLASGOW lance un parfum en collaboration avec l'entreprise martiniquaise Parfums des îles

Kimya GLASGOW, créatrice de mode originaire de Saint-Vincent et les Grenadines, a lancé son tout 1er parfum en collaboration avec l'entreprise martiniquaise Parfums des îles. Ce projet s'inscrit dans le cadre d' INTERREG Trade Enhancement for the Eastern Caribbean (TEECA) qui est coordonné par la CCI Martinique, en partenariat avec l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O), la Collectivité Territoriale de Martinique et Caribbean Export, l’Agence caribéenne de Développement à l’Export basée à Barbade.

Le talent de Kimya GLASGOW est reconnu par les professionnels de la mode dans la Caraïbe ainsi qu'aux Etats-Unis. Au cours des 10 dernières années, la créatrice originaire de Saint-Vincent et les Grenadines a présenté ses collections à l'occasion de nombreux événements et défilés de mode, notamment à Miami, en Jamaïque, à Trinidad & Tobago, Barbade, Saint-Kitts et Nevis, Grenade et plus récemment en Martinique en octobre 2019.

L'entrepreneure a récemment franchi une autre étape en se lançant dans la parfumerie. En décembre dernier, Kimya GLASGOW a créé son tout premier parfum : 'Vanilla Orchid'. Cette fragrance résulte d'un travail de collaboration avec la parfumerie de Martinique Parfums des îles.



La créatrice a confié qu'elle était honorée de ce premier partenariat avec l'entreprise martiniquaise. Elle a également précisé que la maison de couture Kimya Glasgow Designs est désormais la première à créer son propre parfum signature dans la Caraïbe.



Les deux entreprises ont bénéficié de l’assistance technique prévue dans le cadre du projet INTERREG TEECA. Les objectifs de ce dispositifs sont d’accroître les courants d’affaires entre la Martinique et les pays anglophones de l'O.E.C.O, encourager les échanges entre les membres de l’O.E.C.O et explorer conjointement les opportunités commerciales sur les marchés étrangers.



Au total, 29 entreprises basées en Martinique et dans les pays anglophones de l’O.E.C.O bénéficient actuellement du projet INTERREG TEECA. Le programme prévoit un accompagnement en vue d’accéder à d'autres marchés en réduisant les barrières techniques, linguistiques et culturelles qui constituent encore des freins au développement des échanges dans le bassin caribéen.



Kimya GLASGOW envisage de s'appuyer sur l'expertise de Parfums des îles pour créer d'autres parfums.

À propos du projet INTERREG TEECA

Le projet TEECA (Trade Enhancement pour la Caraïbe orientale) est cofinancé par INTERREG Caraïbes et piloté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (C.C.I Martinique), chef de file du projet, en partenariat avec l'Organisation des États des Caraïbes orientales (O.E.C.O), l’Agence Caribéenne de Développement à l’Export (Caribbean Export) et la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM).



Le projet INTERREG TEECA a été lancé en 2018. Il a pour vocation d’accompagner les entreprises martiniquaises et anglophones de l’O.E.C.O pour l’accès aux marchés francophones et anglophones à travers notamment des partenariats gagnant-gagnant. Ainsi, 29 entreprises sélectionnées à l'issue de l'appel à projets bénéficient actuellement d'un programme d’accompagnement sur mesure d’une durée de deux ans dans le but de se lancer à l’export.



Ce programme vise également à promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes des pays membres de l'O.E.C.O par le biais du TECCA Caribbean Entrepreneurship Challenge.

A propos du programme INTERREG CARAIBES 2014-2020

Coordonné par la Région Guadeloupe qui en est l’autorité de gestion, INTERREG Caraïbes est un programme de l'Union européenne qui permet à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et Saint-Martin, territoires à la fois français et européens, de mener des actions favorisant la coopération avec les pays voisins de la Grande Caraïbe. Ainsi, plus de 35 pays situés entre le Mexique au nord et le Venezuela au sud, sont inclus parmi les partenaires potentiels des projets financés par INTERREG Caraïbes.



A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.



L’O.E.C.O compte :

7 états membres de plein droit : Antigua & Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines,

4 membres associés : les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe,

Les négociations d'adhésion à l'O.E.C.O en qualité de membre associé sont toujours en cours avec Saint-Martin qui conserve toutefois la position de territoire observateur.