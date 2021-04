L' Ambassadeur de France présente ses lettres de créance au Directeur général de l'OECO

L’Ambassadeur HEULS a exprimé son honneur d’être reçu au siège de la Commission de l'OECO à Morne Fortune, Castries (Sainte-Lucie), compte tenu des adaptions du protocole en raison de la pandémie de COVID-19. En tant qu'institution innovante et adaptable, la Commission de l'OECO a étendu ses opérations incluant une approche de travail mixte (à la fois virtuelle et physique).

La Martinique et la Guadeloupe étant membres associés de l'OECO, l'Ambassadeur HEULS s'est engagé à faire progresser activement la coopération régionale entre les territoires français d'outre-mer et la Caraïbe orientale à travers l'Organisation et à la renforcer davantage, notamment dans les domaines du développement économique, du commerce, de la durabilité environnementale, des énergies renouvelables et du changement climatique.

En acceptant les lettres de créance, le Directeur général de l'OECO Dr. Didacus JULEs a déclaré :

"Je suis extrêmement satisfait des bonnes relations et du niveau de coopération entre la France et l'OECO, en particulier ces dernières années. Les initiatives de coopération explorées ont abouti à la mise en œuvre de projets efficaces et ciblés en matière de renforcement des capacités contribuant au plan visant à atteindre les Objectifs de développement durable de la région. L'OECO apprécie réellement les bénéfices majeurs qui en découlent pour ses États membres. "

Parmi les collaborations concluantes les plus récentes entre la France et l'OECO visant au renforcement des capacités dans les États membres de l'Organisation figurent notamment :

Au cours de la réunion suivant la cérémonie d'accréditation, le Directeur Général de l'OECO et l'Ambassadeur de France ont échangé sur un large éventail de collaborations futures, afin de capitaliser sur les fondations solides de cette relation bilatérale. Entre autre, l'élargissement de la portée des opportunités et la maximisation de l'utilisation des plates-formes existantes dans le but de toucher et d'impliquer autant de citoyens que possible.

Le Dr Didacus JULES a assuré à l'Ambassadeur HEULS le soutien de la Commission de l’OECO dans l' exercice de ses fonctions durant son mandat.

Les relations diplomatiques entre l'OECO et la France ont été officiellement établies en 2010. L'Ambassadeur Jacques-Henry HEULS est accrédité auprès de tous les États membres indépendants de l'OECO : Antigua et Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines.



Contact (presse francophone)

Doris NOL

Responsable Marketing digital

doris.nol@oecs.int

WhatsApp: (+1758) 285 7399

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.

L’OECO compte :