Karib Horizon participe pour la première fois à la XVème Conférence de coopération régionale Antilles-Guyane

À cette occasion, la Présidente Nadège SAHA, et la chargée d’appui au réseau Melly UFENS, auront l’opportunité de présenter cette initiative inédite en outre-mer. Initiative qui a vu le jour grâce au concours de l’association CORECA, et à l’accompagnement financier du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.



De nombreux acteurs œuvrant au quotidien pour la coopération sont présents à cet évènement, dont l’ouverture a été faite hier par la Ministre des Outre-Mer Annick GIRARDIN, aux côtés de représentants de la CARICOM, de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO) et de l’Association des États de la Caraïbe (AEC).



La thématique de cette année porte sur « tous connectés pour aller plus loin ». Malgré leur appartenance à des blocs et des marchés différents (Union européenne, Caricom, Mercosur), les territoires ont vocation à travailler de concert sur l’animation des connexions qu’elles soient maritimes, aériennes et terrestres. Ces territoires ont également vocation à réfléchir ensemble sur la réponse à apporter aux différents défis d’un développement durable et à examiner en commun les possibilités pour offrir des solutions aux publics éloignés de l’emploi.



Un programme très dense, auquel participera ce tout nouvel acteur de la coopération basé en Guadeloupe. Conférence qui aura pour finalité la définition de priorités d’actions pour 2019-2020 en vue de l’amélioration de la connexion entre ces territoires, nécessaire voire indispensable pour une coopération efficace et pérenne.

A propos de Karib Horizon

Karib Horizon est un réseau d’acteurs locaux œuvrant dans le domaine de la coopération qui a vu le jour le 6 octobre 2018 après de longs mois de travaux de concertation, portés par l’association CO.RE.CA, en collaboration étroite avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères. La structure en Guadeloupe est la première issue d’un département d’outre-mer avec un rayonnement sur la zone Caraïbe. Son action vise notamment au renforcement des actions de coopération avec son environnement immédiat qui est la zone Caraïbe.

Le bureau est composé des structures suivantes :

Association Caribbean Leaders (CARILEAD) – Présidente : Nadège A. SAHA

Association Contact Recherche Caraïbe (CO.RE.CA) – Vice-président : Julien MERION

Association Caraïbes Destinations – Secrétaire : Élaine POIRIER

Association Mahot International – Secrétaire Adjointe : Micheline SOUBER-BROGLIO

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) – Trésorier : Axel GRAVA

Institut National de Recherche Agronome (INRA) – Trésorier adjoint : Harry OZIER-LAFONTAINE

Le Conseil d’administration est, quant à lui, composé de plus d’une vingtaine de structures (acteurs économiques, institutions publiques, associations) œuvrant dans la culture, dans l’éducation, dans l’enseignement, dans le conseil, dans le sport, le développement durable, les cosmétiques...entre autres.

Qu'est-ce qu'un Réseau régional de coopération multi-acteurs (RRMA)

C’est un « dispositif régional d’échange, d’appui et de concertation multi-acteurs de la coopération internationale » né de l’initiative conjointe de l’Etat (représenté par la Préfecture de région), de collectivités territoriales et/ou d’associations et qui existe depuis les années 1990.

Chacun de ces réseaux a une histoire, un statut et un contexte différents, mais ils se retrouvent autour de trois spécificités qui fondent une identité commune :

leur action est ancrée dans le territoire régional ; leurs objectifs, dans un esprit de service public, sont d’améliorer la qualité des actions de coopération internationale et de solidarité, et de contribuer à l’ouverture internationale des habitants de leurs territoires ; ils animent un réseau multi-acteurs (associations, collectivités territoriales, établissements d’enseignement, structures d’éducation populaire, établissements publics, acteurs économiques, etc...) dans une dynamique d’échanges, de travail collaboratif, de concertation et de subsidiarité.

Cela se concrétise par la mise en œuvre de 4 activités :

l’identification des acteurs : constitution de bases de données ; l’information : veille informative, production et diffusion d’information ; l’appui aux porteurs de projet : formation, conseil et appui méthodologique ; l’animation des échanges et de la concertation entre les acteurs : capitalisation d’expériences, mutualisation, organisation de rencontres, création de synergies.

