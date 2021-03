[INVITATION PRESSE] L'OECO fête ses 40 ans

L'année 2021 marque quatre décennies d'intégration régionale dans la Caraïbe orientale. Le 40ème anniversaire de l'OECO est l'occasion pour tous les citoyens de l'OECO de reconnaître certaines des réalisations clés qui ont contribué à atteindre un objectif principal : forger une communauté de citoyens grandissant ensemble pour une vie et un avenir meilleur.



En 40 ans d'intégration régionale dans la Caraïbe orientale, des étapes importantes ont été franchies dans de multiples domaines, notamment l'éducation, la santé, le développement social, la libre circulation des personnes et des biens, les échanges commerciaux, la durabilité environnementale et la coopération caribbéenne.



Plusieurs événements seront organisés dans le cadre de la commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO qui se déroulera sous le thème "En avant vers une intégration pour le progrès et la durabilité".

Programme

Le lancement officiel de la commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO se tiendra le 15 Mars 2021 en direct sur la page Facebook de l'OECO selon le programme suivant :

discours de Roosevelt Skerrit, Président de l'OECO et Premier ministre de la Dominique,

discours du Dr. Didacus Jules, Directeur général de l'OECO,

dévoilement du logo et du thème du 40ème anniversaire de l'OECO,

annonce du programme des événements de la commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO.

Diffusion en direct

Le lancement du programme de commémoration du 40ème anniversaire de l'OECO sera diffusé en direct via les pages Facebook et chaîne YouTube suivantes :

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO)

L' Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.

L’OECO compte :