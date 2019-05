[INVITATION PRESSE] Le Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS se tiendra en Martinique du 15 au 17 Mai 2019

La 6ème réunion du Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS (COMES 6) se déroulera en Martinique du 15 au 17 Mai 2019 sous le thème "Vers une société caribéenne durable" au Musée du Père Pinchon à Fort-de-France (Martinique). La presse est invitée aux temps forts ci-dessous:

La 6ème réunion du Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS rassemble les délégués des gouvernements des pays membres de l'Organisation ainsi que les représentants des institutions régionales et internationales, et encourage un travail partenarial vers la résilience au changement climatique dans la Caraïbe.

Cinq thèmes majeurs seront abordés au 6ème Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS :

exploiter la force de la diversité,

leadership, coordination et mobilisation,

le programme pour un développement durable,

créativité collective et innovation,

le secteur privé : un partenaire essentiel pour le développement durable au sein de l’OECS

Le précédent Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS (COMES 5) s'est déroulé en 2018 à Montserrat sous la présidence de David Osborne, Ministre de l'Agriculture, du Commerce, des Terres, du Logement et de l'Environnement de Montserrat. Le thème retenu en 2018 était "Renforcer la résilience sur la ligne de front du changement climatique".

Cette année, la réunion du Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS (COMES 6) sera présidée par M. Louis Boutrin, Conseiller exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique en charge de l'Environnement et de l'Energie.

Programme de la 6ème réunion du Conseil des Ministres de l'Environnement et du Développement durable de l'OECS

La presse est invitée aux temps forts ci-dessous:

la Cérémonie d'ouverture Mercredi 15 Mai 2019 à 18h00,

la Conférence de presse Jeudi 16 Mai 2019 à 17h30,

l'Exposition du 15 au 17 Mai 2019.



Contacts

Josette Edward-Charlemagne

josette.edward@oecs.int

(+758) 455 6372

Patricia Lewis

patricia.lewis@oecs.int

(+758) 455 6313

A propos de l’OECS

L’ OECS (Organisation of Eastern Caribbean States), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981 révisé en 2010. L’OECS est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.

L’OECS compte 12 membres : Antigua et Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines ainsi que les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe qui sont membres associés. Saint-Martin est membre observateur de l'Organisation.