INTERREG CARES : la drépanocytose dépistée et traitée dès la naissance dans les pays de l’OECO

Les bébés nés à la Grenade et à Antigua-et-Barbuda bénéficieront d'un dépistage de la drépanocytose dès la naissance. Ce projet est l’un des volets d’INTERREG CARES, dont l'objectif est de mieux structurer la collaboration dans le domaine de la santé entre les pays membres de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (OECO en français, ou "Organisation of Eastern Caribbean States", OECS en anglais) et ses membres associés, la Martinique et la Guadeloupe.

Une délégation du réseau CAREST (Réseau caribéen de chercheurs et cliniciens engagés dans la lutte contre la drépanocytose) et du Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe était en mission à la Grenade puis à Antigua-et-Barbuda. Ces deux missions ont permis de faire le point sur l’un des volets du projet INTERREG CARES, portant sur l’amélioration du dépistage et du traitement de la drépanocytose dans les pays membres de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale.



Les représentants des entités de Guadeloupe ont rencontré les partenaires anglophones du projet : les professionnels de santé (pédiatres, infirmières, sages-femmes, obstétriciens), les associations de drépanocytose et les représentants des Ministères de la Santé de Grenade et Antigua-et-Barbuda.



Ces missions faisaient suite à une étude pilote réalisée entre 2014 et 2015 à Grenade. L’enjeu était de rétablir le dépistage de la drépanocytose pour les nouveaux-nés à Grenade et d'initier une étude pilote à Antigua-et-Barbuda. Plus précisément il s’agissait de :

mettre à disposition les moyens techniques permettant le prélèvement d’échantillons chez les nouveaux-nés à la Grenade,

définir les modalités de transport de ces prélèvements vers le CHU de Guadeloupe ainsi que la transmission des résultats d’analyse aux cliniciens de Grenade et Antigua-et-Barbuda,

prévoir la continuité de ce dépistage à l’issue du projet INTERREG CARES prévue en décembre 2020.



"La drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde et dans la Caraïbe en particulier. Grâce à ce projet, le dépistage dès la naissance pourra être poursuivi par des tests rapides mis à disposition dans les établissements de santé de Grenade et Antigua-et-Barbuda. Le dépistage précoce de la maladie associé à une prise en charge médicale adaptée permet d’améliorer la qualité et l’espérance de vie des patients.” Marie-Dominique HARDY-DESSOURCES, Présidente du réseau CAREST.

Les professionnels de santé de Grenade et Antigua-et-Barbuda ont exprimé tout leur soutien quant à la mise en place du programme de dépistage néonatal de la drépanocytose.

"Ce projet a modernisé notre programme de dépistage et a redynamisé notre système de gestion des patients drépanocytaires, ainsi que l'accent que nous mettons sur la drépanocytose, qui impacte notre population de façon importante". Dr. George MITCHELL, Médecin en Chef à la Grenade.

Ils bénéficieront aussi d’une formation permettant d'utiliser les tests, de réaliser une échographie doppler transcrânien et de dépister le risque d’accident cardiovasculaire chez les enfants drépanocytaires.

A propos du projet INTERREG CARES (Cooperation, Accessibility, Referrals, E-information System)

Le projet INTERREG CARES (Cooperation, Accessibility, Referrals, E-information System) est porté par l’Agence Régionale de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, (chef de file du projet), en partenariat avec l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO en français, ou "Organisation of Eastern Caribbean States", OECS en anglais) et les acteurs de la santé de Guadeloupe et de Martinique.



Il inclut d’une part les Agences Régionales de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Martinique, les Centres Hospitaliers Universitaires de Guadeloupe et de Martinique, le Centre Hospitalier de la Basse-Terre, le Centre hospitalier Maurice Selbonne, les GCS Caraïbes et Archipel, la Clinique des Eaux Claires et l’Association CAREST. D’autre part, l’OECO et six états membres sont également partenaires du projet : Sainte-Lucie, la Dominique, la Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines, Antigue et Barbude, les Iles Vierges britanniques, Anguille, Montserrat.

Lancé en 2018, le projet INTERREG CARES totalise un budget de 5 millions d’euros. Il vise à mieux structurer la collaboration dans le domaine de la santé entre les états de la Caraïbe. INTERREG CARES se décline en 17 projets ciblés dans plusieurs domaines médicaux tels que la télémédecine, le dépistage précoce du cancer, notamment par de nouvelles technologies telles que le Tep Scan, le dépistage de la drépanocytose et du VIH, la chirurgie orthopédique, la chirurgie pédiatrique, la cardiologie, l’ophtalmologie, l’accès aux laboratoires, la prise en charge des personnes âgées ou encore les urgences. Les 17 projets devront être finalisés en décembre 2020.



Le projet INTERREG CARES est cofinancé par le programme INTERREG Caraïbes au titre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et du Fonds Européen de Développement (FED).

A propos du programme INTERREG CARAIBES 2014-2020

Piloté par la région Guadeloupe qui en est l’Autorité de gestion, INTERREG Caraïbes est un programme européen permettant à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à Saint-Martin, territoires français et européens, d’entreprendre des actions de coopération avec leurs voisins de la Caraïbe orientale et la Grande Caraïbe, soit plus de 35 pays d’une zone qui englobe au Nord, le Mexique, jusqu’au Venezuela au Sud.