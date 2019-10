INTERREG CAP 3D : développer une industrie de l'animation dans la Caraïbe

INTERREG Caribbean Animation Project (INTERREG CAP 3D) est le fruit de la collaboration entre PARALLEL 14, Ecole supérieure privée d'animation 3D, effets spéciaux et jeux vidéos basée en Martinique et l’Université de Trinidad et Tobago. Le projet totalise un budget de près de 211.000 € dont 112.000 € financés par le fonds INTERREG Caraïbes via le Fonds Européen de Développement Régional (F.E.D.E.R).



L'objectif principal d 'INTERREG CAP 3D est de favoriser la transmission des savoirs et la mise en situation professionnelle des étudiants dans un contexte linguistique franco-anglophone. Plus concrètement, il s’agit d’un programme d’échange universitaire permettant aux étudiants de bénéficier de l’expertise, des enseignements et des ressources pédagogiques de chacun des deux établissements.



Mis à part le public étudiant, le programme souhaite aussi favoriser l'échange de professionnels confirmés et la co-création d'une plateforme pour mener à bien des projets d'animation collaboratifs.



Après une carrière internationale dans le domaine de l'animation 3D et du cinéma, Saïdou BERNABÉ et Yoane PAVADÉ ont créé une école permettant de se former à ces métiers. Les deux fondateurs rappellent que bien que Parallel 14 soit implantée en Martinique, l'école se veut résolument caribéenne et ouverte aux jeunes des autres pays de la région :

Nos parcours professionnels nous ont amenés à travailler à Paris, à Londres et en Nouvelle-Zélande au sein des équipes de production de films comme "MOI, MOCHE ET MECHANT", "BATMAN, THE DARK KNIGHT" ou encore "LE HOBBIT" de Peter JACKSON. Nous voulions partager ce savoir, ces compétences techniques et cette expérience avec la génération suivante. C’est ainsi qu'est née l'école PARALLEL 14 en 2013. Nous avons rencontré Camille SELVON ABRAHAM, Directrice du Programme d'Etudes d'Animation de l'Université de Trinidad & Tobago lors du Festival ANIMAE CARIBE en 2017. A l’époque, l’Université de Trinidad & Tobago proposait une formation en animation 2D. Nous proposons une formation en animation 3D. Ce partenariat nous a donc paru opportun.

INTERREG CAP 3D s'étend au delà des opportunités d'échanges étudiants. En effet, a l’issu du premier échange, une étudiante de Trinidad & Tobago a décidé de poursuivre sa formation en Martinique en intégrant la promotion de 3ème année de l'école PARALLEL 14 où les cours sont délivrés en français et en anglais, langue de travail principale des professionnels de la 3D travaillant au sein d'équipes de réalisations de films publicitaires et productions cinématographiques d'envergure internationale.



Enfin il s'agit d'un tremplin pour les étudiants de Martinique et de Trinidad et Tobago. Les porteurs de projet ont aussi souligné que certains étudiants diplômés de la 1ère promotion de l'école en 2018, ont décroché leur premier emploi dans de grands studios d'animation à Paris et se sont retrouvés superviseurs d'équipe en à peine quelques mois.



Pour conclure, bien que ce programme d'échange se termine en fin 2020, les deux partenaires affirment leur volonté de pérenniser le projet INTERREG CAP 3D et de l'étendre à d'autres jeunes des pays de la Caraïbe.

A propos du programme INTERREG CARAIBES 2014-2020

Piloté par la région Guadeloupe qui en est l’Autorité de gestion, INTERREG Caraïbes est un programme européen permettant à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à Saint-Martin, territoires français et européens, d’entreprendre des actions de coopération avec leurs voisins de la Caraïbe orientale et la Grande Caraïbe, soit plus de 35 pays d’une zone qui englobe au Nord, le Mexique, jusqu’au Venezuela au Sud.