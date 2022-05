Inscriptions ouvertes pour le cours en ligne "Construire des villes résilientes au changement climatique dans la Caraïbe orientale grâce à de meilleures connaissances en urbanisme"

La Commission de l'OECO a le plaisir d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour le cours en ligne sur-mesure entièrement financé sur le thème "Construire des villes résilientes au changement climatique dans la Caraïbe orientale grâce à de meilleures connaissances en urbanisme". Le projet financé par l'Agence française de Développement est organisé par The University of Technology of Jamaica. Le cours en ligne d'une durée de cinq semaines se déroulera du 25 mai 2022 au 30 juin 2022.

Le nombre de place est limité à 25 participants caribéens (ceux originaires des territoires français compris). Les étudiants ou professionnels dans les secteurs de l' urbanisme, du changement climatique, de la gestion des catastrophes et de la réduction des risques, etc...sont invités à postuler au plus tôt via le lien d'inscription suivant : https://forms.gle/mDmuDFadepr5skkw6



La date limite de candidature est fixée au 13 mai 2022. Les participants sélectionnés en seront informés d'ici le 15 mai 2022. Les personnes intéressées sont invitées à postuler dès aujourd'hui pour participer à cet excellent cours sur-mesure. L'objectif du cours est d'améliorer les connaissances et les capacités des participants à piloter et mettre en oeuvre des stratégies d'urbanisme pour des villes plus résiliente face au changement climatique.



La majorité du contenu du cours sera dispensée en ligne par le biais de conférences pré-enregistrées accessibles aux participants. Celles-ci seront complétées par cinq sessions en direct d'une durée heure (une session par semaine pendant les quatre premières semaines et deux sessions la dernière semaine). Le cours est divisé en quatre modules dont le contenu vise à remédier au manque de connaissances en matière de changement climatique et d'adaptation dans les processus de planification. Le cours commence par une analyse des processus de planification urbaine et régionale dans les états participants, ainsi qu'une analyse des concepts théoriques de planification et de développement durable, de résilience urbaine, de réduction des risques de catastrophes naturelles et d'adaptation au changement climatique. Les questions de résilience urbaine équitable seront aussi évoquées, ainsi que les outils d'évaluation des risques climatiques, et enfin, les solutions intégrées visant la résilience climatique urbaine.



À la fin du cours, les participants seront en mesure de :

articuler les besoins des états de la Caraïbe orientale par rapport au manque de connaissances en matière de changement climatique et son impact sur la planification urbaine,

prendre de meilleures décisions en matière d' urbanisme afin de réduire les risques liés au changement climatique et renforcer la résilience des villes de la Caraïbe orientale,

évaluer de manière critique les facteurs clés à prendre en compte dans les stratégies d'adaptation au changement climatique en matière de planification urbaine.

A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre (à Saint-Kitts et Nevis) le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Castries (Sainte-Lucie).

L’O.E.C.O compte :