COVID-19: l'O.E.C.O mobilise 20 artistes de la Caraïbe pour un concert virtuel gratuit

Ce concert virtuel dénommé "Bâtir l'espoir grâce au pouvoir de la musique de la Caraïbe Orientale" offrira une soirée de divertissement au grand public à l'échelle caribéenne et internationale. La programmation de l'événement a été spécialement conçue dans le but de souligner la contribution des artistes de l'O.E.C.O durant la pandémie de COVID-19. Le concert présentera une grande variété d'artistes couvrant les genres musciaux clés de la Caraïbe.



Parmi les artistes participant au concert figurent notamment:

Michele HENDERSON , chanteuse et compositrice (Dominique),

, chanteuse et compositrice (Dominique), Omari BANKS , chanteur de reggae, auteur-compositeur et ancien joueur de cricket (Anguilla),

, chanteur de reggae, auteur-compositeur et ancien joueur de cricket (Anguilla), Orlane , chanteuse de Zouk (Martinique),

, chanteuse de Zouk (Martinique), Christiane ODYBOL de l'ex-groupe Zouk Machine, (Guadeloupe),

de l'ex-groupe Zouk Machine, (Guadeloupe), Admiral T , chanteur de ragga / dancehall (Guadeloupe),

, chanteur de ragga / dancehall (Guadeloupe), Colton T , artiste reggae et dancehall (Dominique),

, artiste reggae et dancehall (Dominique), Hance JOHN et Fireman Hooper , stars de la soca (Saint-Vincent et les Grenadines),

et , stars de la soca (Saint-Vincent et les Grenadines), Lil ’Natty et Thunda (Grenade),

et (Grenade), Ricky T et Shemmy J (Sainte-Lucie),

et (Sainte-Lucie), Triple Kay Global , géant du bouyon (Dominique),

, géant du bouyon (Dominique), Stella GONIS , chanteuse et compositrice (Martinique),

, chanteuse et compositrice (Martinique), Trevon POLLARD , vainqueur du Soca Monarch (Montserrat),

, vainqueur du Soca Monarch (Montserrat), Dennis Menace XL Roberts , vainqueur du Soca Monarch (Antigua et Barbuda),

, vainqueur du Soca Monarch (Antigua et Barbuda), Claudette PETERS , reine de la soca (Antigua et Barbuda),

, reine de la soca (Antigua et Barbuda), Dujon CAESAR , star du reggae (Saint-Kitts et Nevis),

, star du reggae (Saint-Kitts et Nevis), Charnelle McMASTER , star émergente (Dominique),

, star émergente (Dominique), Martino MARK, star de la soca (Îles Vierges britanniques).

Le concert sera présenté par trois hôtes : Leroy «Wadix» CHARLES (Dominique), Natalie CLARKE (Antigua et Barbuda) et Hollywood Hp (Sainte-Lucie).



Le concert virtuel organisé par l'O.E.C.O reconnaît la valeur et le rôle critique de la musique et de l'industrie des arts du spectacle quant au rapprochement des communautés et leur capacité à inspirer en période de crise. L'événement ambitionne de divertir le grand public mais aussi de rapprocher les artistes de l'O.E.C.O et mettre leur travail en lumière.



L'événement est produit par Herric HORNE de la société Island Network (Saint-Vincent et les Grenadines) et Marva WILLIAMS du Dominica Festivals Committee avec le soutien de l'O.E.C.O.



Le concert sera diffusé le samedi 13 juin à partir de 19h30 (heure de la Caraïbe orientale) en direct sur la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube de l'O.E.C.O.



A propos de l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O)

L' Organisation des États de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.

L’O.E.C.O compte :

7 états membres de plein droit : Antigua & Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines,

4 membres associés : les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe,

Les négociations d'adhésion à l'O.E.C.O en qualité de membre associé sont toujours en cours avec Saint-Martin qui conserve toutefois la position de territoire observateur.