Coopération médicale dans la Caraïbe : les professionnels de santé font le point sur l'avancée du projet INTERREG CARES

Lancé en Octobre 2018 à Sainte-Lucie, le projet INTERREG CARES est issu de la collaboration entre les institutions publiques et privées du secteur de la santé en Guadeloupe et en Martinique et l’OECO. Il inclut d’une part les Agences Régionales de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Martinique, les Centres Hospitaliers Universitaires de Guadeloupe et de Martinique, le Centre Hospitalier de la Basse-Terre, le Centre hospitalier Maurice Selbonne, les GCS Caraïbes et Archipel, la Clinique des Eaux Claires et l’Association CAREST. D’autre part, l’OECO et six états membres sont également partenaires du projet : Sainte-Lucie, la Dominique, la Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines, Antigue et Barbude, les Iles Vierges britanniques, Anguille, Montserrat.



Piloté par l’ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le projet INTERREG CARES totalise un budget de prés de 5 millions d’euros financés par deux fonds européens dont le fonds INTERREG et le Fonds Européen de Développement (FED). Le projet vise à mieux structurer l’accès aux soins des patients caribéens, la mise en réseau des systèmes de santé, particulièrement indispensables pour faire face aux crises au sein des Antilles et le développement des compétences de nos professionnels de santé.



Ce 2ème comité de pilotage a permis aux partenaires d'échanger sur l'état d'avancement du projet. En effet, INTERREG CARES se décline en 17 projets ciblés dans plusieurs domaines médicaux tels que la télémédecine, le dépistage précoce du cancer, notamment par de nouvelles technologies telles que le Tep Scan, le dépistage de la drépanocytose et du VIH, la chirurgie orthopédique, la chirurgie pédiatrique, la cardiologie, l’ophtalmologie, l’accès aux laboratoires, la prise en charge des personnes âgées ou encore les urgences. Les 17 projets devront être finalisés en décembre 2020.

"Au dela des difficultés que nous pouvons avoir sur nos territoires, nous devons préparer l'avenir et ce projet en fait partie. Il permet d'avoir des échanges et une vraie dynamique au sein de la Caraïbe [...] D'un côté, nous aurons des flux de patients de la Caraïbe qui vont bénéficier des soins. De l'autre, les praticiens de nos établissements de santé maintiendront des seuils d'activité qui leur permetteront de développer leurs compétences tout en donnant accès aux patients des Etats de la Caraïbe à des plateaux techniques qui sont très importants pour eux" a rappelé Valérie Denux, Directrice de l'ARS de Guadeloupe.

"Le projet INTERREG CARES représente une opportunité pour les membres anglophones et les membres associés francophones de l'Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale d'utiliser des fonds pour accroître la disponibilité de services médicaux spécialisés pour tous" a déclaré Dr. Carlene Radix, Directrice de l'unité santé de l'OECO.

"Les centres hospitaliers de Martinique et de Guadeloupe ont une zone de patientèle relativement resteinte sur leurs territoires. Ils doivent absolument s'ouvrir sur la Caraïbe pour valoriser ces activités et l'excellence de la médecine française dans la zone mais aussi pour pouvoir alimenter les services de pointes en activités qui permettent de maintenir la compétence de nos équipes" a souligné Christiane Bourgeois, Directrice de la Coopération Internationale du CHU de Martinique.

A terme, INTERREG CARES permettra de cadrer les relations entre les systèmes de santé, notamment pour ce qui concerne l’accès aux filières de prise en charge, en veillant à la mise en place d’une tarification unifiée et de véritables processus de facturation, à l’encadrement du partage des données médicales et à la création d’un numéro d’identification unique des patients de l’OECO accédant aux services de santé aux Antilles françaises pour un meilleur suivi.