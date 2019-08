Changement climatique : l'OECO et l'AFD lancent une e-consultation citoyenne

Au cours de l'année dernière, les plus grands scientifiques du monde ont rendu public les résultats du bilan de santé planétaire le plus complet jamais entrepris et le pronostic n'est pas bon. En mai, le Rapport d'évaluation mondiale sur la biodiversité et les services écosystémiques a conclu que la société était menacée par la disparition accélérée des espèces sauvages et la destruction des écosystèmes naturels qui soutiennent toute vie sur Terre. Quelques mois plus tôt, en octobre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) avait averti que les émissions de carbone devraient être réduites de moitié d'ici 2030 pour éviter l’intensification des épisodes de sécheresse, d'inondation, de chaleur extrême et le risque de pauvreté pour des centaines de millions de personnes. La Commission de l’OECO préfère considérer ces rapports et leurs conclusions alarmantes non pas comme une cause de désespoir, mais comme un appel à l'action.

La plateforme de participation citoyenne fait partie d'un projet plus vaste intitulé « Intégration des solutions basées sur la nature et de l'égalité des genres dans les politiques et mesures d’adaptation aux changements climatiques » en cours de mise en œuvre avec le soutien financier de l’AFD à travers la Facilité Adapt’Action.



Ce projet vise à soutenir et accompagner la commission de l’OECO et ses Etats membres dans la mise en œuvre de leurs engagements en faveur d'un développement plus résilient face au changement climatique.

La plateforme électronique est accessible sur le site web et la page Facebook de l'OECO ou directement en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/oecscrsondage