1er Salon Virtuel des Etudes et de la Formation de la Caraïbe !

Organisé les 2 et 3 décembre, ce salon permettra de découvrir les opportunités d’études et de formation de la région, mais aussi d’échanger avec les exposants et spécialistes invité.es.

Les partenaires du projet ELAN ont le plaisir d’annoncer la toute 1 ère édition du Salon virtuel étudiant dédié à la formation et à l’enseignement supérieur, organisée du 2 au 3 décembre 2020 avec l’appui de Campus France, agence nationale française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale.



Ce salon gratuit est à destination des étudiants, des élèves, des apprentis, des parents, des enseignants et également des stagiaires et formateurs de la formation professionnelle de la zone de coopération du projet (Caraïbe anglophone, Haïti, Martinique et Guadeloupe).



À travers cet événement, l’équipe du projet ELAN souhaite favoriser l’échange et la coopération entre les 70 différents exposants et leurs visiteurs, en leur permettant de s’informer sur l’offre régionale d’études et de formation, mais également d’échanger avec les établissements participants ainsi qu’avec des spécialistes sur des problématiques communes à la région lors de webinaires. Les visiteurs auront également l’opportunité de consulter des offres de stages, d’assister à des ateliers de préparation à la mobilité, d’évaluer leur niveau en langue étrangère (français ou anglais) et surtout de tenter de gagner un lot au grand jeu-concours ELAN.



Les inscriptions sont ouvertes et se font ici https://www.elan-virtualforum.org.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du projet ELAN ou sur ses réseaux (Facebook, Instagram et Twitter).



A propos du projet INTERREG ELAN

Lancé en 2019, le projet INTERREG “Échanges Linguistiques et Apprentissage Novateur par la mobilité” (INTERREG ELAN) est initié par l’académie de Martinique, et porté par le Groupement d'Intérêt Public – Formation Continue Insertion (GIP-FCIP). Le projet vise à renforcer les compétences des jeunes du bassin caribéen, à faciliter leur insertion et à stimuler l’attractivité et la compétitivité des territoires de cette zone géographique.



INTERREG ELAN totalise un budget de 3 millions d’euros. Le projet est cofinancé par le programme INTERREG Caraïbes au titre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et par le Fonds Européen de Développement (FED). Le projet regroupe plusieurs partenaires aux côtés de l’académie de Martinique : la Collectivité territoriale de Martinique, L’O.E.C.O, Campus France, le réseau d’Alliances françaises des Petites Antilles, L’Université des West Indies, L’Université Quisqueya d’Haïti, L’Université d’Etat d’Haïti et l’Université des Antilles avec l’ensemble de ses campus. INTERREG ELAN sera finalisé en décembre 2020.



A propos du programme INTERREG CARAIBES 2014-2020

Coordonné par la Région Guadeloupe qui en est l’autorité de gestion, INTERREG Caraïbes est un programme de l'Union européenne qui permet à la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et Saint-Martin, territoires à la fois français et européens, de mener des actions favorisant la coopération avec les pays voisins de la Grande Caraïbe. Ainsi, plus de 35 pays situés entre le Mexique au nord et le Venezuela au sud, sont inclus parmi les partenaires potentiels des projets financés par INTERREG Caraïbes.



A propos de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (OECO)

L' Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale (O.E.C.O en français) ou "Organisation of Eastern Caribbean States" (OECS en anglais), est une organisation internationale et intergouvernementale créée par la signature du Traité de Basse-Terre à Saint-Kitts et Nevis le 18 juin 1981. L’Organisation est dédiée à l'harmonisation et l'intégration économique, et à la protection des droits de l’homme. Elle encourage la bonne gouvernance entre les pays indépendants et non indépendants de la Caraïbe orientale. Son siège est basé à Sainte-Lucie.



L’OECO compte :

7 états membres de plein droit : Antigua & Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines,

4 membres associés : les Îles Vierges britanniques, Anguilla, la Martinique et la Guadeloupe,

Les négociations d'adhésion à l'O.E.C.O en qualité de membre associé sont toujours en cours avec Saint-Martin qui conserve toutefois la position de territoire observateur.